İBB sporcuları Avrupa Oyunları'nda 20 sporcu ile milli formayı terletecek

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Beşiktaş, Umut Meraş'i transfer etti! İşte yıllık ücreti

Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var

Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı