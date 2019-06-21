İBB sporcuları Avrupa Oyunları'nda 20 sporcu ile milli formayı terletecek

Belarus
'ta bu yıl ikincisi düzenlenecek ve Tokyo
2020 Olimpiyatları'na direkt kota verecek olan Avrupa
Oyunları'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü'nden güreş, karate, judo, badminton ve okçuluk dallarında 20 sporcu milli forma ile madalya mücadelesi verecek.
Belarus'un Minsk kentinde 21 - 30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2'inci Avrupa Oyunları'nda Türkiye
'yi 14 spor dalında 111 sporcu temsil edecek. Mücadele edecek 111 milli sporcu arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 20 sporcu yer alıyor. İstanbul BBSK'lı sporcular; güreş, karate, judo, badminton ve okçuluk olmak üzere 5 branşta madalya için yarışacak.
50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı oyunlarda 200 madalya için ter dökecek. Milli sporcularımız güreş, karate, judo, badminton, okçuluk, atıcılık, atletizm, 3x3 basketbol
, bisiklet, boks, cimnastik, kano, masa tenisi ve sambo dallarında mücadele edecek.
Oyunlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme yarışması anlamı taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı sağlayacak. Minsk 2019; okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na direkt kota verecek; badminton, erkekler boks ve judo dalları için ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.
2. Avrupa Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek İstanbul BBSK sporcuları;
JUDO
Mihraç Akkuş
60 KG
Mikail Özerler 90 KG
Vedat Albayrak 81 KG
Sinan Sandal
66 KG
Murat Bektaş 73 KG
KARATE Meltem Hocaoğlu
+68 KG Alparslan Yamanoğlu
+84 KG Serap Özçelik
Arapoğlu 50 KG Merve Çoban
61 KG Burak Uygur
67 KG
Erman Eltemur 75 KG Uğur Aktaş
84 KG
Ali Sofuoğlu - Kata
GÜREŞ Cenk İldem
97 KG (GR)
Metehan Başar 87 KG (GR)
Yunus Emre Başar
77 KG (GR) Fatih
Erdin 86 KG (S)
BADMİNTON
Neslihat Yiğit - Tek Kadınlar
Emre Lale - Tek Erkekler
OKÇULUK
Yeşim Bostan - Makaralı Yay - İSTANBUL