İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri arasında gergin anlar! Tartışma otopark alanı paylaşımından çıktı... - Son Dakika
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İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri arasında gergin anlar! Tartışma otopark alanı paylaşımından çıktı...

15.06.2022 15:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Belediyesi'nin yönetim alanında olduğu öne sürülen otopark alanında hak iddia etmesi üzerine iki belediyeye ait ekipler arasında gerginlik çıktı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi olay yerine gelip çıkan arbedeyi önledi.

Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait olan otopark alanı İSPARK'a kiralanmış, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti.

İBB ve Üsküdar Belediyesi otopark alanını paylaşamadı, zabıtalar karşı karşıya geldi

ZABITALAR ARASINDA ARBEDE

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi otoparka gelerek alanı boşalttı. Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelince taraflar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi aldı.

İBB ve Üsküdar Belediyesi otopark alanını paylaşamadı, zabıtalar karşı karşıya geldi

"YAŞANMASINI İSTEMEDİĞİMİZ DURUMLAR OLDU"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Üsküdar nüfus itibariyle İstanbul'un en yoğun nüfusunu barındıran aynı zamanda günde 1,5 milyon insanın hareketli olarak kullandığı bir ilçe. Biz bu alanı İBB'ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı. Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik" dedi.

İBB ve Üsküdar Belediyesi otopark alanını paylaşamadı, zabıtalar karşı karşıya geldi

"ŞANTİYE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Şanlıer, sözlerine şöyle devam etti: "Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi'nde. Biz burayı İBB'ye otopark kullanımı için verdik. Malum İstanbul'un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz."

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Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri arasında gergin anlar! Tartışma otopark alanı paylaşımından çıktı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri arasında gergin anlar! Tartışma otopark alanı paylaşımından çıktı... - Son Dakika
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