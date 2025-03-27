İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu - Son Dakika
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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu

İBB\'ye yönelik \'yolsuzluk\' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu.

27.03.2025 18:59
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

14 KİŞİNİN DAHA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Son olarak 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler arasında arasında Necati Özkan, Murat Kapki, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak da yer alıyor.

Mal varlıklarına el konulan isimler şöyle:

  • Murat Kapki
  • Serhat Kapki
  • Murat İlbak
  • Mustafa İlbak
  • Ali İlbak
  • Yusuf İlbak
  • Vedat Şahin
  • Necati Özkan
  • Eyüp Subaşı
  • Gülşah Subaşı
  • Ahmet Köksal
  • Alihan Aydın
  • Alper Aydın
  • Alperen Aydın

El konulan şirketler ise şu şekilde:

  • BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
  • SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
  • Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.
  • Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.
  • Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.
  • Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
  • Panoffect Medya A.Ş.
  • Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
  • MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
  • Sim Medya A.Ş.
  • Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İMAMOĞLU DAHİL 48 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, geri kalan 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.

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Son Dakika Gündem İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Baris Zorlu:
    işe bak fetö olayı deyip 2015te ülkenin 3te 1inin mal varlığında el koymuşlardı ama sonuç ekonomik kriz acaba bu Mallar nereye kayboldu anlarmi acaba bizim mallar 78 29 Yanıtla
  • 205622:
    bir yuzukle yola cikanin ne mal varlığı var acaba varmı sorusturacak yürekli bir savci 33 39 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    hükümet degisip akp lilerin mal varligina el konulsa 5 tane türkiye daha cıkar piyasaya 30 21 Yanıtla
  • 78908900:
    Listede ki isimlere göre 4/5 aile üzerinden çalışma yapılmış ,şirketler de reklam ajanlarından oluşuyor .paralar reklama gitmiş .. 31 5 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Ne güzel istanbul ona kayyum buna mal varlığına el koy süper iş 9 13 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    medya ve reklam şirketleri el koyulanlar düşündürücü 16 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    milletin hakkına gasp 5 li müteahhitten ne haber bunlar müslüman vatansever millet hain 8 12 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu nekadar doğru bilemiyoruz ama Tam bi güvensizlik ortamı oluşturur Halk vardır devlet vardır güvende şüphe duyan halk sıkıntılı bi durum oluşturur 5 12 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    kul hakkı yiyen ser... 15 1 Yanıtla
  • Metin17:
    satılacak bir şey kalmadı ülkede, kişilerin mal varlığına el koymaya başladılar. 7 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu - Son Dakika
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