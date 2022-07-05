İslam dünyasının en büyük alimi ve doktorlarından görülen İbn-i Sina'nın uzun dönemler öncesinde uyguladığı yöntemler, günümüzde dahi kullanılıyor. İşte İbn-i Sina yöntemlerinden biri olan kavun kabuğuyla ilgili tarifler...
Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.
Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.
Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor.
Son Dakika › Yaşam › İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları - Son Dakika