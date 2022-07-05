İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları - Son Dakika
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İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları

05.07.2022 15:05
İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları

Dünya tıp tarihine damga vuran ve İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından İbn-i Sina'nın 1037'li yıllarda şifalarını tespit edip kullandığı kavun meyvesinin kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Damarlardaki kan akışı trafiğini dahi düzenlemesiyle öne çıkan kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları haberimizde.

İslam dünyasının en büyük alimi ve doktorlarından görülen İbn-i Sina'nın uzun dönemler öncesinde uyguladığı yöntemler, günümüzde dahi kullanılıyor. İşte İbn-i Sina yöntemlerinden biri olan kavun kabuğuyla ilgili tarifler...

KABUKLARI, EN AZ KAVUN KADAR FAYDALI

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.

ÖNEMLİ TAVSİYELERİ VAR

Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ FAYDALARI VAR

Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor.

İŞTE KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI:

  • Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz
  • Göz çevresi bakımı için etkilidir
  • Cildi temizler, nemlendirir
  • Sivilceleri iyileştirir
  • Vitiligoya iyi gelir
  • Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir
  • Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar
  • Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar
  • Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder
  • Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir
  • Saç dökülmesine iyi gelir
  • Regl döngüsünü düzene sokar
  • Kalpteki ritim bozukluğunu önler
  • Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar
  • Cildi ölü hücrelerinden arındır
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İbn-i Sina, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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