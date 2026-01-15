İbrahim Emere Yeniden Başkan

Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan İbrahim Emere, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurul toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda esnafın birlik ve beraberliği dikkat çekerken, seçim heyecanı da yaşandı. Toplam 219 üyenin katıldığı genel kurulda 126 üye oy kullandı. Seçime tek liste ve tek aday olarak giren mevcut başkan İbrahim Emere, üyelerin desteğini alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda gündemde yer alan 14 madde oy birliğiyle kabul edildi. Yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Emere, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek, "Buharkent esnafı için çalışmaya, odamızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Genel kurul, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi. - AYDIN