İbrahim Kalın'dan Çanakkale Zaferi İçin Anlamlı Paylaşım
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle sosyal medyada bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. Yıldönümü nedeniyle sosyal medyada bir video paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle Twitter
'dan bir video paylaştı. Bestesini Erol Parlak
'ın yaptığı türküyü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sazıyla seslendirdi. Çok sayıda kez tıklanan video, büyük beğeni topladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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