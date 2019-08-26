İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ziyarete geldiği memleketinde, doğduğu mağaranın turizme kazandırılacağını söyledi.



Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi'nde bulunan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara olarak bilinen mağara, Haliliye Belediyesinin girişimleri ile müze oluyor. Kente gelen Şanlıurfalı sanatçı Tatlıses, yapılacak restore çalışmalarının ardından mağaranın müzeye dönüştürülerek, turizme kazandırılacağını söyledi. Düzenlenen kahvaltı programına Tatlıses ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldı.



Doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını anlatan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey için şükür ediyorum. Doğduğum mağara, Haliliye Belediyesinin girişimleri ile müze olacak ve turizme kazandırılacak. Bunun için katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Otel yapacak



Tatlıses, turizm yoğunluğu dolayısıyla kentte bir otel de yapacaklarını ifade ederek, "Şehir merkezine de büyük bir otel kazandırmak istiyoruz. Turizme ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Göbeklitepe dolayısıyla yatırım düşünüyorum. Turistler gelsin kalsın" ifadelerini kulandı.



"Uçak seferleri artırılsın"



İbrahim Tatlıses ayrıca kente gelmek için uçak bulmakta zorlandığını belirterek, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi nedeniyle şehre uçak seferlerinin artırılmasını istedi.



"Tatlıses, dünyada marka olmuş bir şahsiyet"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sanatçı İbrahim Tatlıses'i kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Tatlıses ile turizmin daha da canlanacağını aktaran Beyazgül, "Bu kadar lüks içerisinde yaşayan bir insanın mağarada doğduğuna kimse inanmıyordu. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ın gayretleriyle bu mekan turizme açılacak şekle getiriliyor. İnsanlar, Tatlıses'in nerede, nasıl yetiştiğini görecektir. İmkansızlıklar içerisindeyim kaderime küseyim yok, bunun en güzel örneği Tatlıses, gayret edip, mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Kendisi tüm dünyaya marka olmuştur" diye konuştu. - ŞANLIURFA