İbrahim Toraman 38 oldu!
6 saat önce
Betül Demir, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin adlı mekanda sahneye çıktı.
Betül Demir, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin adlı mekanda sahneye çıktı. Tamamı pullardan oluşan siyah omuz dekolteli bir elbise giyen Betül Demir, sevilen şarkılarını art arda söyledi. Kendisini dinlemeye gelen İbrahim Toraman'ın doğum gününü de kutlayan şarkıcı Beşiktaş'ın eski kaptanına mutlu yıllar dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi Genç oyuncu Taner Ölmez, Instagram hesabından sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer'e İrem Sak'tan yorum: Ödülün tozunu almaya gelirim