İbrahim Toraman 38 oldu!

Betül Demir, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin adlı mekanda sahneye çıktı. Tamamı pullardan oluşan siyah omuz dekolteli bir elbise giyen Betül Demir, sevilen şarkılarını art arda söyledi. Kendisini dinlemeye gelen İbrahim Toraman'ın doğum gününü de kutlayan şarkıcı Beşiktaş'ın eski kaptanına mutlu yıllar dileğinde bulundu.