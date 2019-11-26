Son Dakika Haberleri: İbrahim Toraman 38 oldu!
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İbrahim Toraman 38 oldu!

6 saat önce

Betül Demir, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin adlı mekanda sahneye çıktı.

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Betül Demir, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin adlı mekanda sahneye çıktı. Tamamı pullardan oluşan siyah omuz dekolteli bir elbise giyen Betül Demir, sevilen şarkılarını art arda söyledi. Kendisini dinlemeye gelen İbrahim Toraman'ın doğum gününü de kutlayan şarkıcı Beşiktaş'ın eski kaptanına mutlu yıllar dileğinde bulundu.

İbrahim Toraman, Betül Demir, Ali Sayar, Ulus, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 
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