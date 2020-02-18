İbrahim Üzülmez'in kadro şanssızlığı

Bursaspor'un başında şu ana kadar 7 maçta görev yapan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, henüz hiçbir karşılaşmada takımını tam kadro olarak sahaya çıkaramadı. Kritik oyuncuların eksikliği, tecrübeli hocayı zor durumda bıraktı.



TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da, eksikler can sıkıyor. Yeşil-beyazlı takımın başında ilk maçına 22 Aralık 2019'da Menemenspor deplasmanında çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, henüz hiçbir mücadeleyi tam kadro ile oynayamamışolmanın sıkıntısını yaşıyor.



İkinci yarının ilk maçına lisanslar yetişmedi



16. hafta oynanan Menemenspor maçında Anıl Karaer cezası sebebiyle, Kubilay Kanatsızkuş ise sakatlığından dolayı forma giyemedi. Bir sonraki hafta Hatay karşılaşmasında da cezası devam eden Anıl, yine takımını yalnız bıraktı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Karagümrük mücadelesinde, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk, lisansları yetişmediği içinforma giyemeyen isimler oldu.



Karagümrük maçında sarı kart gören Burak Kapacak, bir sonraki hafta oynanan Akhisarspor karşılaşmasında sahada yer alamadı. Bu mücadelede sezonun dördüncü sarı kartını gören Özer Hurmacı ile kırmızı kart gören Yevhen Seleznov, Eskişehirspor'a karşı takımını yalnız bıraktı. Ardından idmanda sakatlık yaşayan Burak Kapacak, hem Osmanlıspor hem de Adana Demirspor maçında forma giyemedi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da 3 eksik



Ligin sonkarşılaşması olan Adana Demirspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Özer Hurmacı, önümüzdeki hafta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındatakımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdullahi Shehu ve sakatlığı devam eden Burak Kapacakda bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.



Bursaspor, bu 7 maçın hiçbirinde tam kadro ile sahada olamadı:



Menemenspor (d)



Hatayspor



Karagümrük



Akhisarspor (d)



Eskişehirspor



Osmanlıspor (d)



Adana Demirspor - BURSA