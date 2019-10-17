İbrahim Yattara:

Eflatun TV'de katıldığı programda, kendisine Real Madrid ve Roma'dan transfer teklifi geldiğini ifade eden Gineli eski futbolcu, Roberto Carlos ile yaşadığı anısını da anlattı.



FENERBAHÇE MAÇLARINA ÖZEL HAZIRLANIYORDUM Fenerbahçe maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara "Sabah kalktık, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Maç Kadıköy'de, en geç ben giderim. Geldim kahvaltıya gazetede Roberto Carlos ve ben. Karşımda Carlos var, hoşuma gitti. Fenerbahçelilere çalım atmayı çok seviyorum. Trabzon'a geldiğim sezon hep Fenerbahçe maçlarına özel hazırlanıyordum. O maç sadece taraftar için oynuyoruz. Karşı karşıya geldik, Uğur Boral Carlos'a hep anlatıyor. "Karşınde bir tane oyuncu var topu yakalarsa geçmiş olsun" Carlos "Türkiye'de kim bana zorluk çıkaracak" gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra bi baktım atlıyor önüme. Daha çok seviyorum atlanmasını daha kolay çalım atıyorum.



CARLOS ÖNERDİ, TEKLİF GELDİ Maçtan sonra Real Madrid'in hocasını aradı, Roberto Carlos Real Madrid'e beni almalarını önerdi. Real Madrid de o dönem bir sağ açık oyuncusu arıyordu. Sonra Real Madrid'den teklif geldi. Satın alma opsiyonlu 5 ay kiralama için 1,5 milyon Euro. Trabzonspor kabul etmedi. Trabzonspor'u seviyorum, kararlarına saygı duydum. Real Madrid'e gitsem hem Trabzon için çok iyi hem benim için çok iyi olacaktı."



ROMA'DAN 5 MİLYON EURO+TOTTİ'Yİ İSTEDİLER Real Madrid'in ardından bu kez İtalyan ekibi Roma'dan da teklif aldığını ifade eden Yattara, "Ondan sonra Roma geldi ve 5 milyon euro artı 2 oyuncu önerdiler. Trabzonspor kabul etmedi. Trabzonspor, 5 milyon Euro + Totti'yi istedi. Daha sonra sportif direktör Caner abi ile görüştüm. 'Lütfen, İstanbul'a gitmiyorum söz verdim tuttum. Real Madrid geldi kabul etmediniz, Roma da geldi. Ben zaten Trabzonspor'da 6 senedir oynuyorum ama şimdi gitmek istiyorum' dedim. Bana diyor ki 'Roma'da Totti var biz de Yattara var.' Milan'da nasıl Maldini var, Roma'da Totti var. Keşke Trabzonspor da beni efsaneler yerine koysa" dedi.



"TRABZONSPOR DOKTORU BENİ BİTİRDİ"



"Türkiye'deki defanslar bana futbolu bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı. Ama özellikle o zaman Trabzonspor doktoru beni bitirdi. Trabzonspor'da oynarken dizimde ağrı vardı. Doktora soruyorum "devam et geçer" diyordu. Ben de böyle sürekli sürekli oynadım. Sonra Arabistan'a gittim, milli takıma gittim. Yine o ağrı başladı. Gittim Belçika'ya doktor bir baktı, 4 sene önce ameliyat olman gerekiyordu dedi.



YÖNETİCİ DOKTORA "SUS OYNASIN" DEMİŞ



"Sakat sakat oynattılar beni. Belçika'da dizimden ameliyat oldum, doktor 1,5 sene daha oynayabilirsin dedi ama ben oynamadım. İsim vermek istemiyorum o zamanki Trabzonspor doktorunu aradım, böyle böyle dedim "Ben söyleyecektim sana ama yönetici sus oynasın" demiş."



KARAMAN AMELİYATA GÖNDERMEDİ



"Bilek komple gitti, sonra Trabzonspor beni ameliyata göndermedi. Teknik Direktör Ünal Karaman'dı, ameliyat istedim yok dedi. Onlar diyor ki oynayabilir. Ben antrenmanda koşamıyorum diyorlar ki gitmek için oynamak istemiyor. O ara Galtasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe beni istiyor ama ben Trabzonspor'dan başka takıma gitmek istemiyorum. 3 takım istemesine rağmen gitmek istemedim. Trabzon'da mutluydum niye gideyim ki İstanbul takımına. Avrupa takımına belki giderdim…"



KART VERDİLER NE İSTERSEN YAZ DEDİLER



"Trabzonspor'u çok seviyorum. Bir kaç takım transferim için özel olarak geldi, görüştük. Kart verdiler, yaz ne kadar para istersin dediler. Hiçbir zaman Trabzonspor'u 3 büyüklerden birisi için bırakmam."



