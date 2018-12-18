Son Dakika Haberleri: İbrahim Yücel Okulları, Stem Festivalinde

İbrahim Yücel Okulları, Stem Festivalinde

3 saat önce

Malatya'da düzenlenen Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Festivaline katılan İbrahim Yücel Okulları, gerçekleştirdiği sunumlarla tam not aldı.

İbrahim Yücel Okulları, Stem Festivalinde, System.String[]
Malatya'da düzenlenen Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Festivaline katılan İbrahim Yücel Okulları, gerçekleştirdiği sunumlarla tam not aldı.

STEM-Makers Fest/Expo, 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Hacettepe STEM -Maker, Ankara Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, İnönü Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında okullar sunumlarını yaptı.

Malatya'dan festivale katılan Özel İbrahim Yücel Okulları öğrencileri de, Bilim ve Teknoloji Fuarı Stem Maker Fest Expo'da göz alıcı etkinlikleri ile sunumlarını gerçekleştirdi.

ABD Büyük Elçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Jen Curatola Wozniak, ODTÜ Rektör Yardımcısı Soner Yıldırım MEB Danışmanı Hilmi Çolakoğlu, Prof Dr. Gültekin Çakmakçı ve birçok veli ve öğrencinin ziyaret ettiği İbrahim Yücel Okullarının standında bilgilendirme ve proje sunumları gerçekleştirildi.

STEM & Makers Fest/Expo, 7'den 70'e herkesin erişebileceği bilimsel içeriklerle bütünleştirilmiş yüksek eğlence düzeyine sahip çok yönlü bir etkinlik olarak biliniyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Aralık, Amerika Birleşik Devletleri, Malatya, Güncel
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