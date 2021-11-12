"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Yozgat'ta düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

Yozgat'ta Muslubelen uygulama noktasında denetimlere katılan Vali Ziya Polat, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Polat, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Erzurum'dan İstanbul'a giden sürücülerden Gökhan Kellegöz de uygulamayı çok faydalı ve yerinde bulduğunu belirtti.

Sürücülere uygulama noktasındaki "Yaşam tüneli"nde emniyet kemerini anlatan videolar izletildi.

Uygulamaya, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer de katıldı.