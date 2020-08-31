İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 10 milyar lira, ekimde 22 milyar lira, kasımda da 15 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın eylül-kasım dönemi iç borçlanma stratejisinde, eylülde 25,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık, ekimde 43,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık, kasımda 28,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 7,3 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekim iç borçlanmasının 20,9 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasım iç borçlanmasının ise 11,7 milyar lirasının piyasadan, 2,4 milyar lirasının kira sertifikasından, 0,9 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 14 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Eylülde 31,5 milyar liralık, ekimde 48 milyar liralık, kasımda ise 32,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 13,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların eylülde 21,5 milyar lira, ekimde 26 milyar lira ve kasımda ise 17,8 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)