İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri - Son Dakika

İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri

17.11.2020 10:27
İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri, System.String[]

İzmir'de yaşanan depremin ardından konutların güvenliği kadar evlerde bulunan eşyaların duvarlara sabitlenme ve monte etme önemini bir kez daha ortaya çıktı.

İzmir'de yaşanan depremin ardından konutların güvenliği kadar evlerde bulunan eşyaların duvarlara sabitlenme ve monte etme önemini bir kez daha ortaya çıktı. Evlerdeki eşyaların konumlandırmasına ilişkin uyarılarda bulunan İç Mimar Ahu Akın, bilinçli bir dekorasyon ve planlamasıyla başarının yakalanabileceğini aktardı.

İzmir' gerçekleşen 6.6 deprem, evlerin depreme ne kadar hazırlıksız olduğu sorusu yeniden akıllara getirdi. Deprem sonrasında yapılan tüm araştırmalarda, uygun olmayan bina yapılarının can ve mal kaybına neden olduğu gibi, iç mekan düzenlemelerinin de aynı düzeyde kayıplara neden olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmalarda önemli bölümünün iç mekanda eşyaların üzerimize devrilmesi, çıkış yollarımızda bulunan mobilyaların tahliyeyi zorlaştırıp kaçışımızı engellemesi gibi birçok olumsuz faktör bulundu.

İç mekan düzenin önemine değinen İç mimar olan Ahu Akın, alınacak basit önlemlerde bu tür can sağlığı ve yaralanmaların önüne geçilebileceğini aktardı.

"BİLİNÇLİ BİR DEKORASYON VE PLANLAMAYLA BAŞARI MÜMKÜN"

Yaşanan depremden dolayı herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Ahu Akın, "İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. İzmir depreminden sonra binaların güvenliğini ve sağlamlığı kadar, evimizin içerisindeki eşyaların konumlandırılması güvenliğinde aklımıza soru işareti getiriyor. Evlerimizi nasıl bir şekilde dekor edelim ki bizi en az hasarla deprem esnasında yaralanmadan kurtulabiliriz. Öncelikle bilinçli bir dekorasyon ve planlamayla bunu başarmamız mümkündür. Öncelikle tavanlardaki ağır avizeler yerine spot aydınlatmalar tercih etmemiz gerekmektedir. Olası bir deprem de avizeler kilolarca ağırlıkta olduğu için altında kalıp ezilme riskimiz vardır. Beyaz eşyalarımız, televizyon ünitelerimiz, kütüphanelerimiz, giyinme dolaplarımız duvara monte edilip sabitlenmelidir. Pencereler önüne yataklarımızı, koltuklarımızı konumlandırılmamalı. Olası bir deprem de pencerelerin patlamasıyla yaralanma riskimiz çok fazladır. Yatak başları koltukların üstlerinde ağır tablolara yer vermemeliyiz. Raflarımızda cam vazo artık kullanmamız daha uygun olmaktadır. Onun yerine metal ve ahşap aksesuarlar ve vazolar kullanırsak olası yaralanmalardan kendimizi korumuş oluruz" dedi.

(Emre Baba/İHA)

İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı         
08:29
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:16:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Mimar'dan deprem anında can ve mal kaybını en aza indirme önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei