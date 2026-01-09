Icardi: Kupa Galatasaray İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Icardi: Kupa Galatasaray İçin Önemli

Icardi: Kupa Galatasaray İçin Önemli
09.01.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kaptanı Icardi, Süper Kupa'nın önemine vurgu yaparak kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Turkcel Süper Kupa'nın hem kulüp hem de taraftar için önemli olduğunu belirterek, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, finallerin önemli olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadık. Yarın da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bu kupa hem kulübümüz hem de taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz"

Bireysel performanstan daha çok takım oyununa vurgu yapan Icardi, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Kaptan olduğum için çok onur duyuyorum ve şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri takımıma yardımcı olamaya çalıştım. Futbol, kolektif bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman onun sonucunda bireysel ödülleri kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki derbilerle ilgili sorulan soruya 32 yaşındaki futbolcu, "Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimiz zaman da Arjantinli olarak yaşadığım atmosfere şaşırmıştım. Özellikle derbilerdeki atmosfer, çok iyi ve çok farklı. Taraftarımız için bu tür maçlar çok önemli. Onları yarın tekrardan çok mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık. Daha fazlasını da kazanmak istiyoruz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi: Kupa Galatasaray İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:21:42. #7.11#
SON DAKİKA: Icardi: Kupa Galatasaray İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.