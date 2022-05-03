Çataklı: "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)