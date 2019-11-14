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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru ve sükunu kalıcı kılana, asayişimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye girişecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru ve sükunu kalıcı kılana, asayişimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye girişecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.

Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hem sınır içerisinde hem de sınır dışında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'yla sağlanan askeri ve siyasi üstünlüğü o bölgede korumaya devam ettiklerini ifade eden Ersoy, "Yaz döneminde başlayan Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 operasyonlarıyla terör örgütünün içerideki yapılanmasına Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 operasyonlarına paralel olarak çok ciddi darbe vurmuştuk. Akabinde Kıran 4 Operasyonu'nu başlattık. Başlattığımız bütün operasyonlar aralıksız ve kesintisiz devam ediyor." dedi.

1 Ekim'e kadar devam eden yaz operasyonlarıyla çok verimli neticeler alındığını aktaran Ersoy, kış operasyonlarıyla da terör örgütüne tarihinin en ağır darbesinin vurulduğuna işaret etti. Van, Şırnak ve Hakkari sınırları içerisindeki Faraşin Bölgesi'nde Kıran 6 operasyonunun başlatıldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru ve sükunu kalıcı kılana, asayişimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye girişecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti, varlığına, bütünlüğüne kasteden unsurları hem içeride hem de dışarıda tamamen etkisiz hale getirene kadar operasyonlara devam edecek. Bugüne kadar çok özverili şekilde, kahramanca mücadele eden ve gerçekten terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini vuran bütün kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 500 rakamlarla ifade edebileceğimiz kadar bir teröristin olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün bilgilerimiz bu doğrultuda. Halkımızın daha huzurlu, daha güvenli, daha istikrarlı bir hayata kavuşması için bunun sıfıra inmesini sağlamak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin en temel vazifesi. Bunun için çalışıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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