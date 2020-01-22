İçişleri Bakanı Soylu, Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Helikopterle Mardin'den Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçenin Nurtepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafid Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursuna gitti.

Burada ailenin büyükleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, Çevik'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, dua etti.

Bakan Soylu, dışarıda taziye için gelen vatandaşları selamlayarak, "Cümleten başınız sağolsun. Allah sabır versin. Allah cenneti ve cemali ile müşerref etsin. Vakarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile partililerle Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Soylu, buradan helikopterle Muş'a hareket etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Süleyman Soylu, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pasaport polisleri yeni kıyafetlerini giydi! 'Turkey' yazısı 'Türkiye' olarak değiştirildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı evinde öldürüldü Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:57:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu, Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]