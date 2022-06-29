İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'daki son durumu havadan inceledi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'daki son durumu havadan inceledi

29.06.2022 14:55
İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'daki son durumu havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bartın'daki son durumu havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bartın'daki son durumu havadan inceledi.

Aşırı yağışın ardından, kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere 3 gün önce Bartın'a gelen Soylu, kentteki inceleme ve çalışmalarına devam ediyor.

Soylu bu kapsamda, Kemer Köprü mevkisi, Tersane ve İskele caddelerinde iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, su tahliye ve temizleme çalışmalarını inceledi.

Vatandaşların afet sonrası taleplerini karşılamak üzere defterdarlık önünde kurulan afet koordinasyon merkezine giden Soylu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Belde ile kara yolu bağlantısı kopan Şarköy'e gitti

Soylu, daha sonra kent genelindeki son durumu helikopterden inceledi.

Kozcağız beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi'ne inen Soylu, burada selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve yıkılan köprünün yerine yapılacak köprü için yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, köyün Kozcağız beldesiyle bağlantısını sağlayan ve selde yıkılan köprünün yerine geçici köprü inşa edileceğini, ardından da asıl köprü için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını söyledi.

Köydeki vatandaşlar için inşa edilecek afet konutlarının ihalelerinin ise 5 Temmuz'da yapılacağı bilgisini veren Soylu, bu konutların 8 ay içinde tamamlanarak vatandaşların gelecek Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını bildiren Soylu, kara yolu ulaşımı olmayan köye, ihtiyaç malzemelerinin helikopterlerle ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

Daha sonra Kozcağız beldesine giden Soylu, burada bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

İncelemeleri sırasında Soylu'ya AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı eşlik etti.

Çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi

Soylu, Kozcağız beldesi ve Boğaz Mahallesi'ndeki çocukların helikoptere binmeyi istemesi üzerine bu talebin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Helikopterle bir süre gezdirilen çocuklar, aşağıdaki ailelerine el salladı.

İlk kez helikoptere bindiğini ifade eden çocuklar, bu deneyimden duydukları heyecanı dile getirdi.

Öte yandan, kent genelinde sele neden olan su taşkını büyük oranda azalırken, yıkılan köprülerin yerine yapılacak köprüler için yürütülen çalışmalar kameralar tarafından görüntülendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'daki son durumu havadan inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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