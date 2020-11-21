İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele ile asayiş konuları ele alındı.

Beyoğlu Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş , Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli , Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız , Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser ve diğer yetkililer katıldı.

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