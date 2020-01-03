İçişleri Bakanı Soylu, cenaze törenine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Erdal Taşkın'ın vefat eden eşinin cenaze töreni için Sakarya'ya geldi.

Bakan Soylu'yu, Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve diğer yetkililer karşıladı.

Eşi Meral Taşkın'ın (55) vefatından dolayı Erdal Taşkın'a taziyelerini ileten Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İki çocuk annesi Taşkın'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Şehir Mezarlığına defnedildi.

Törene, Bakan Soylu'nun yanı sıra Taşkın'ın yakınları, Erdil, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.