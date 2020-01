İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Bakan Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin hem Kastamonu'ya hem de turizme önemli katkılar sunacağını söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, "Terör var ama bitiriyoruz. İki gün önce Mardin'de 'Kapan 1' operasyonunu başlattık. Bugün de Hatay Amanoslar'da 'Kapan 2' operasyonunu başlattık. Kar, yağmur, çamur, boran ve havanın eksi olması hiçbir önem arz etmiyor." diye konuştu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın bir yemini var. Bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK'yı tarihin derinliklerine gömecekler. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarma, polis, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Burada söylüyoruz, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

"Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz"

Sınır ötesinde önemli operasyonlar yapıldığına işaret eden Soylu, "Sınırımızın ötesindeki karışıklığa rağmen Allah'a şükür, güçlüyüz diyoruz. Gerçekten de öyleyiz. Üç büyük operasyon yaptık. Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "torbacısının, baronunun, getireninin ve taşıyanının" denizde ve karada tepesine çöktüklerini söyledi.

Bakan Soylu, 63 bin 231 kişinin uyuşturucu suçlarından hapishanelerde tutuklu ve hükümlü olduğunu aktardı.

Trafikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbir ve milletimizin dikkati ile 2019 yılında 2018'e göre bin 250 kişi daha az can kaybı yaşandı. Bunlar önemli rakamlar. Bir önceki yıl 750 az can kaybı olmuş, 2019 yılında bin 250 az can kaybı. Avrupa'da yılda yüz binde 5'tir trafik kazalarında ölüm. Bizde 100 binde 21. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve yolarımızın standartlarının yükselmesi, havaalanlarımızın artmasıyla 100 binde 21'den 100 binde 6,5'a geldik. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde Avrupa seviyesini birlikte yakalayacağız. Geçen yıl 12,5 milyon insanı trafikte eğittik. Türkiye'de en fazla kaza yapan 3 bine yakın şoförü eğittik. Hızlı bir mücadele ortaya koyuyoruz."

(Sürecek)