İçişleri Bakanı Soylu, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya karşı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya karşı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisinin açılışı nedeniyle Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Akademiyi tanıtan film katılımcılara izlettirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törendeki konuşmasına, Samsun ve Yüksekova'daki 3 şehide rahmet dileyerek başladı. Güvenlik güçlerinin görevlerinin bu tür sonuçları olduğunu kaydeden Soylu, "Gazi olmak büyük bir onur, şehadet ise bizim görevimizin en büyük hayali" diye konuştu.

Ailelerinden daha fazla koruma görevlileri ile vakit geçirdiklerini söyleyen Soylu, Türkiye'deki koruma meselesinin bir akademi çatısı altında oluşturulmasının gecikmiş bir adım olduğunu söyledi. Soylu, ilk kez bir koruma eğitimi akademisi açılması ve bu çatı altında hem deniz polisi hem de hava polislerinin temel eğitimlerinin verilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

"Geçmişten itibaren 'Şu polisi beğeniyorum, bu polis benim yanımda koruma olsun' talepleriyle çok kez karşılaştık. Bu dönem bitti. Koruma Eğitimi Akademisinden mezun olmayan buradan eğitim almayan bundan sonra koruma görevi yapamayacak" ifadelerini kullanan Soylu, söz konusu akademinin bilgi, birikim ve standartları ile bölge coğrafyasına da ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Akademide mevcut korumalara "hizmet içi eğitim", ilk kez koruma hizmetine gireceklere de sertifika verileceğini anlatan Soylu, ilk etapta 500 kişinin eğitime alınacağını bildirdi.

Eğitimde başarılı olan personelin dil eğitimine de gönderileceğini aktaran Soylu adaylara, "Siz sürekli hazır olmak zorundasınız. Zihni olarak, beden olarak, ruh olarak hazır olmak zorundasınız. Onun için en iyi atış kabiliyeti sizde olmak zorundadır. Sizler atletizm dahil birçok branşta en iyi olmak zorundasınız. Haftalık spor, koşu ve atışlarınızı hiç ihmal etmemelisiniz. Siz bir numara olmalısınız, nezakette, saygıda. Korumalısınız ama kırmamalısınız. Vatandaşın gözünden anlayan, aynı zamanda bir psikolog, aynı zamanda bir sosyolog, aynı zamanda en iyi bir halkla ilişkilerci, ama aynı zamanda keskin bir koruma kabiliyeti olan bir anlayışı ortaya koymalısınız" sözleriyle seslendi.

"Türkiye bölgedeki planları bozdu"

Devletlerin daha önce başka devletlerin ordularına karşı kendilerini korumaya çalışırken bugün küresel terör örgütlerinin devletleri tehdit eder hale geldiğine işaret eden Soylu, Türkiye'nin düzenlediği 3 harekatla bölgedeki planları bozduğunu söyledi.

ABD'nin bölücü terör örgütü PKK ile petrol anlaşması yaptığını hatırlatan Soylu, "PKK'ya karşı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, 2020'nin başından itibaren 6 bin 896 operasyonda 10 bin 814 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 1681'inin tutuklandığını kaydetti.

Dünyanın Türkiye'ye hem terör hem göç meselesi nedeniyle teşekkür borcu olduğunu söyleyen Soylu, göç meselesinin küresel bir yıkım haline gelmemesinde Türkiye'nin anlayışı ve kararlılığının etkili olduğunu belirtti.

FRONTEX ile ilişkiler

Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara yönelik Ege'deki tavrı nedeniyle Yunanistan'ı eleştiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Maalesef botlara şişleri batırıyorlar. 30- 40 kişiyi ölüme terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır. Çok net söylüyorum tam bir hayvanlıktır. FRONTEX'in (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) bölgedeki gemilerinin şahit olduğu olaylar var. FRONTEX diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın tek bir amacı var, yaptıkları rezillikleri örtmek, çamaşır suyuyla temizlemek. Avrupa'ya da böyle bir teşkilat yakışır zaten.

Arkadaşlarıma da söyledim; bu teşkilat ile ilişkileri en alt düzeye indirmek bizim sorumluluğumuzdur. İyi niyetli davrandık. Bunlarla her türlü bilgi alışverişini ortaya koyduk ama sırtını insanlığa dönen bir teşkilat ile bizim çok yüksek bir ilişki sürdürmemizin bir anlamı olmadığını elde ettiğimiz acı tecrübeler sonrasında görüyoruz. Göçmen botunu yakalıyorlar, motorunu söküyorlar, çekip bizim kara sularımızda, denizin ortasında ölüme terk ediyorlar. Ege'de bazen göçmen botunu delip bizim ekiplerimize haber veriyorlar. Batmadan yetişirsek ne ala. İşte bizim kardeşlerimizin o acil durumlara koştura koştura yetişmesi tamamen vicdanımızla ilgili bir meseledir. 'Göçü merhametimizle yönetiyoruz' derken esas itibariyle bunu kastediyoruz."

Sahil Güvenlik personelinin mesai kavramı gözetmeden çalıştığını da dile getiren Soylu, "Hesap vereceğimiz Avrupa değil, Allah'tır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

Yılbaşından bugüne kadar uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 64,8 milyon kök kenevir, 6 milyon 150 bin ecstasy, 1 milyon captagon, 33 ton esrar, 6,3 ton eroin ele geçirildiğini belirten Soylu, söz konusu dönemde 80 bin 10 operasyonda gözaltına alınanlardan 12 bin 319'unun tutuklandığını kaydetti. Soylu, Avrupa için değil, çocukların ve gençlerin geleceğinin kararmaması, terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretinden finansman sağlamaması için mücadele ettiklerini vurguladı.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Türkiye, Avrupa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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