Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu paylaşımında ayrıca, "Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İKİ ÖNEMLİ HABER" VAR DİYEREK DUYURDU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber: 1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik... Avuç açma Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun..." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve Yakın Hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarında; teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda "KIRMIZI" kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Söz konusu teröristin yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumlusu olduğu, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılmış ve birçok kanlı eylemin talimatını vermiştir.

Terörist, geçmişte Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu, ve Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı ve 2019 yılında Botan Saha Sorumluluğuna getirilmiştir.

Terörist; 2007 yılında (12) askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu,

- 19.08.2008 tarihinde Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin tamilatını verdiği,

- 22.08.2008 tarihinde Yüksekova Havre Tepede bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu.

- 12.07.2008 tarihinde Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını vermiştir.

Diğer etkisiz hale getirilen teröristlerin isesözde Botan Saha Karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın koruması olarak faaliyet gösteren Canfeda Goyikod adlı Tekin Yıldırım olduğu, Botan Saha Karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın koruması ve muhaberecisi olarak faaliyet gösteren Diren Amedkod adlı olduğu tespit edilmiştir.

11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyonda (3) teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut TOP, J. Uzm. Çvş. Yusuf UYAR ve J. Uzm. Çvş. Sezer Uçar'ın kanları yerde kalmamıştır."

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Süleyman Soylu, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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