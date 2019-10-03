İçişleri Bakanı Yardımcısı Aksoy:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, "Vatandaşımızın analarını bir daha ağlatmamak için gereken her türlü fedakarlık yapılarak operasyonlara devam edecek" dedi.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür tarafından karşılandı.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler il jandarma komutanlığı, valilik, il emniyet müdürlüğünün ardından esnafı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksoy, yolda gördüğü 7'den 70'e herkese sarılarak yakından ilgilenip sohbet etti. İş yerlerini tek tek dolaşan Bakan Yardımcısı Aksoy, çarşı merkezinde karşılaştığı Slehi aşireti kanaat önderi Fatih Keskin ve Hakkari'nin illeri gelenlerinden emekli öğretmen Adil Erdoğan süre sohbet etti.

Esnaflarla aynı masada çay içen Bakan Aksoy ve beraberindekileri halk büyük ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Hakkari'de çok güzel bir esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Aksoy, "Yıllardır bu toprakların bu coğrafyanın özlemle beklediği huzurlu günlerimize keyfini hep beraber çıkarttık. Jandarma genel komutanımız ve asayiş komutanımızla Hakkari'yi ziyaret ettik. Valimiz başta olmak üzere huzurlu günlerin Hakkari'de yaşanmasına yaptıkları karamanla mücadeleyle esile olan güçlerimize yine kamu görevlileri ve onlarla büyük bir dayanışma ve işbirliği içerisinde huzurlu günlerin kıymetini bilerek sahip çıkan Hakkarili kardeşlerimize teşekkür etmek için geldik" ifadelerini kullandı.

"HUZUR ORTAMINI KALICI KILACAĞIZ"

Bakan Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

"Çok yakında takip ettiğiniz gibi ilk bahar ve yaz operasyonları sonucu Fırat-1, Fırat-2 ve Fırat-3 operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın ve mal güvenliğine kast eden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı. Burada hem bu çalışmalarımızı değerlendirdik hem de bugün yakaladığımız huzur ortamının bölgemizde kalıcı olmasını istiyoruz. Vatandaşın hem güvenlik güçlerinin yapılabilecek ne varsa onlarla ilgili değerlendirmeler yaptık. Elhemdulillah bu toprakların kavuştuğu o huzurun kalıcı kılmak adına terörist ile mücadele yapılması gereken ne varsa bundan sonra da devam edeceğiz. İlkbahar, yaz operasyonlarında göstermiş olduğumuz en başarılı hem fedakar hem kahramanca devam ede operasyon çalışmalarımızı 1 Ekim'den itibaren başlayan kış operasyonlarıyla aralıksız olarak sürdüreceğiz. 7-24 saat ister şehirde ister kırsalda nerede olursa olsun bu vatandaşımızın analarını bir daha ağlatmamak için gereken her türlü fedakarlık yapılarak operasyonlara devam edeceğiz ve huzurumuzu güvenimizi kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Bugün vatandaşın yüzünde gördüğümüz gülümsenin kaybolmaması için türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

(İHA)