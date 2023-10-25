Kanlı saldırılara katılan 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyıköy kırsalında, 1'i turuncu 2'si gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, Şırnak'ta ise 2 teröristin yakalandığını kaydetti.

"BÖLGE ÇEMBER ALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde JÖH ve Jandarma Komando unsurlarınca teröristlerin kaçış istikametleri engellenerek bölge çember altına alınmış, düzenlenen operasyonda 3 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda ise BTÖ üyesi Hasan Binbir adlı terörist yakalanarak tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Bedran Hoca kod adlı Nazım Hikmet Ülgen, teröristlerden diğerleri ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde gri kategoride bulunan Civan kod adlı Onur Kamiloğlu ve Seyit Batman Brüsk kod adlı Muhammed Gönyeli.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Teröristlerin katıldıkları eylemler ise şöyle: Etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehit edildiği, 3 jandarma personelinin yaralandığı, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarının motorlu intikali esnasında EYP düzeneği ile zırhlı kirpi aracına yönelik saldırı, Ziyaret Tepe'de yapımı devam eden Lego kule inşaatının emniyetini sağlayan unsurların bulunduğu noktaya yapılan roketatarlı saldırı eylemlerine katıldığı tespit edildi. Şırnak'ta yakalanan 1 teröristin, polis memuru Şahin Altmış ve polis memuru Soner Yıldırım'ın şehit edildiği, 5 polis memurunun yaralandığı Şırnak ili Merkez ilçe Uludere yol ayrımında bulunan polis yol kontrol noktasına patlayıcı madde yüklü araçla yapılan saldırı olayında patlayıcı madde yüklü aracı kullanan terörist olduğu tespit edildi. Şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."