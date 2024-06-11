Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel\'in 12. kattaki görüşmesinden görüntüler geldi

Politika

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi. 18 yıl sonra ana muhalefete ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Ardından Erdoğan ve Özel CHP Genel Merkezi'nin 12. katında görüşmeye geçti.

GÖRÜNTÜLER GELDİ

Tarihi ziyarette oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusu oldu. Görüşmeden gelen fotoğraflarda Erdoğan ve Özel'in yan yana oturduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın karşılıklı not tuttuğu görüldü.

ÖZEL'İN AK PARTİ'YE YAPTIĞI ZİYARETTEKİ OTURMA DÜZENİ

Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlediği ziyaretin ardından oturma düzeniyle ilgili kriz yaşanmıştı. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın yanındaki boş koltuğu göstererek, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtip, bunun telafi edilmesi gerektiğini söylemişti.

Ancak AK Parti heyeti, boş koltuğun özel bir anlam ifade etmediği, oda düzeninden kaynaklandığı, diğer liderlerle veya konuklarla yapılan görüşmelerdeki protokolün uygulandığını belirtmişti.

İşte ikilinin görüşmesinden kareler;