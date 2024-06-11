Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden görüntüler geldi - Son Dakika
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Politika

Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden görüntüler geldi

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18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki görüşmeden fotolar da geldi. Fotoğraflarda Erdoğan ve Özel'in yan yana oturduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın karşılıklı not tuttuğu görüldü. Özel, AK Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette Erdoğan'ın yanında yer alan boş koltuğu göstererek oturma düzenini eleştirmişti.

11.06.2024 16:28  Güncelleme: 16:44
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi. 18 yıl sonra ana muhalefete ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Ardından Erdoğan ve Özel CHP Genel Merkezi'nin 12. katında görüşmeye geçti.

GÖRÜNTÜLER GELDİ

Tarihi ziyarette oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusu oldu. Görüşmeden gelen fotoğraflarda Erdoğan ve Özel'in yan yana oturduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın karşılıklı not tuttuğu görüldü.

ÖZEL'İN AK PARTİ'YE YAPTIĞI ZİYARETTEKİ OTURMA DÜZENİ

Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlediği ziyaretin ardından oturma düzeniyle ilgili kriz yaşanmıştı. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın yanındaki boş koltuğu göstererek, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtip, bunun telafi edilmesi gerektiğini söylemişti.

Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Ancak AK Parti heyeti, boş koltuğun özel bir anlam ifade etmediği, oda düzeninden kaynaklandığı, diğer liderlerle veya konuklarla yapılan görüşmelerdeki protokolün uygulandığını belirtmişti.

İşte ikilinin görüşmesinden kareler;

Oturma düzenini nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi
Oturma düzenini nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi
Oturma düzenini nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi
Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel\'in 12. kattaki görüşmesinden görüntüler geldi

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Son Dakika Politika Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden görüntüler geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali İzzet Aşrak: bayram gelmiş millet acından ölüyor ülkece takıldığımız şeye bak oturma düzeni 77 9 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Haklısın ama amaç CHP yi yumuşatmak, çatlak çıkarmak. Siyaset böyle bir sey 4 0
  • Serkan Polat: sorsan ikisine ekmeğin fiyatı bilmez 51 7 Yanıtla
  • Harun Çelik: Tamam ekonomi düzeldi 42 4 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: Türkiye nin yakın tarihte gördüğü en büyük siyasetçi 15 19 Yanıtla
    Harun Çelik: Sn Özgür özel doğrudur 17 41 tolga karabulut: AYNEN ÖYLE KARDEŞİM EN BÜYÜK EKONOMIK KRIZ SİYASETÇİSİ TÜRKİYE TARIHINDE BÖYLE ENFLASYON BÖYLE FIYATLAMA GORULMEMİŞ 14 7
  • Mehmet Yılmaz: hasret kalmıştık bu manzaralara güzel manzaralar bunlar 14 4 Yanıtla
  • kadir kınay: meraktan ölmek üzereyim.Geri zekali 6 11 Yanıtla
  • mesut uluç: reis yine farkını işlemeli koltukla göstermiş :) 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden görüntüler geldi - Son Dakika
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