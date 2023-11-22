Heyelan ve selin vurduğu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu heyelan ve sel afetlerinin yaşandığı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazar günü etkili olan yağışların heyelan ve sele neden olduğu Karadeniz Ereğli ilçesinin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:
Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli'sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD Gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
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