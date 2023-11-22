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Heyelan ve selin vurduğu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Heyelan ve selin vurduğu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

22.11.2023 - 15:51,  Güncelleme: 15:54
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19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu heyelan ve sel afetlerinin yaşandığı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

ALINAN KARARI BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazar günü etkili olan yağışların heyelan ve sele neden olduğu Karadeniz Ereğli ilçesinin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE HEYELAN VE SEL AFETLERİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.
  • Defterdarlık Zarar Tespit Gurubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve226 işyeri zarar gördü.
  • AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı.
  • Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördü.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

"AFAD GÖNÜLLÜLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli'sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD Gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Heyelan ve selin vurduğu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelan ve selin vurduğu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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