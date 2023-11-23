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Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz - Son Dakika

Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde peş peşe 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde deprem yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya\'dan Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz
23.11.2023 - 18:18,  Güncelleme: 18:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, peş peşe depremlerle sallanan Malatya'da ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını açıkladı.

MALATYA PEŞ PEŞE SALLANDI

Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Saat 17.46'da gerçekleşen, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 5,2 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtilirken, 5,2'den 3 dakika sonra Battalgazi bu sefer 4,7 ile sallandı. Bu depremin de yerin 6,36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Art arda yaşanan depremler nedeniyle bölge halkı büyük panik yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını belirtti.

"EKİPLER SAHA TARAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz - Son Dakika
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