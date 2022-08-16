İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi"

16.08.2022 12:43
İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi"

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız-2022-217' Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte bölgenin terörden tamamen temizlediğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız-2022-217' Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte bölgenin terörden tamamen temizlediğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 'Gri', diğerinin ise 'Turuncu' kategoride arandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız-2022-217' Operasyonu çerçevesinde Çaldıran kırsalında çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen arındığını belirten Bakanlık, etkisiz hale getirilenlerden birisinin Terörde Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride yer alan 'Eylem' kod adlı Devlet Taşir, diğerinin ise 'Turuncu' kategoride yer alan 'Evindar' kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğunu açıkladı.

"Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu"

Bakanlık tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise "Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J- SİHA destekli olarak icra edilmekte olan 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız-2022-217' Operasyonu kapsamında, 16 Ağustos'ta Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 16 Ağustos tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu Kategoride yer alan 'Evindar' kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 'Eylem' kod adlı Devlet Taşir olduğu, Terör Arananlarda Gri Kategoride yer aldığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Tambahçeci'nin birçok eyleme katıldığı tespit edildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Evindar' kod adlı Tuğba Tambahçeci'nin ise pek çok eylemde yer aldığının tespit edildiği aktarıldı. Teröristin; 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı, 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen El yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı, ve 2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümünde yer aldığı belirlendi. - ANKARA

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İçişleri Bakanı Soylu: 'Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir... İçişleri Bakanı Soylu: 'Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir... Van gündem haberleri | Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi Van gündem haberleri | Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Tendürek Dağı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi" - Son Dakika
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