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Yeşil kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Yeşil kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

16.12.2021 11:36
Yeşil kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan "Hira" kod adlı Deniz Orak olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan "Hira" kod adlı Deniz Orak olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

"Eren Kış-8" operasyonları kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik 12-15 Aralık tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Biri yeşil kategoride yer alan teröristlerin kimlikleri belli oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin bölgesinde sözde eyalet ve YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 2 milyon TL ödülle yeşil kategoride yer alan "Hira" kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

Teröristin geçmiş dönemlerde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde Erzurum bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı belirtildi. Terörist Orak'ın 2 Ağustos 2019 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı'nın şehit edilmesi ve 7 jandarma personelinin yaralanması, 5 Ağustos 2019'da Mardin'in Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi kırsalında EYP'nin patlaması sonucu 3 jandarmanın yaralandığı saldırı, 22 Eylül 2019 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesi'nde EYP saldırısı sonucu Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi eylemlerine katıldığı ve 26 Temmuz 2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi'nde Yılmaz Demir isimli vatandaşın öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi. - ANKARA

Yeşil kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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