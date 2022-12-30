İBB'nin Londra'dan aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İBB'nin Londra'dan aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu için soruşturma başlatıldı

30.12.2022 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2020 yılında Londra'daki bir müzayedede satın aldığı orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığınca ön inceleme başlatıldı. Satın alındığı dönemde de tablonun sahte olduğu ihbarı üzerine ön inceleme başlatılmış ancak soruşturmaya gerek görülmeyerek dosya kapatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Londra'daki bir müzayededen satın aldığı Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini'ye ait tablosu ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından kinci kez inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, tablonun satın alınma süreciyle ilgili bilgi ve belge talebi ile geçen salı günü İBB Başkanlığı'na yazı gönderdi. Bakanlığın 25 Ekim tarihli onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26 Ekim tarihli görev emri uyarınca yürütülen ön incelemeye esas olmak üzere belediyeden bilgi ve belge istendi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRE VERİLDİ

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin b bendine göre yapılan 9 milyon 349 bin 767 TL bedelli Fatih Sultan Mehmet'in tarihi tablosunun satın alımı işi dosyasının, satın alma öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemler ile ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde eksiksiz olarak en geç gelecek hafta çarşamba gününe kadar, müfettişliğin İBB'nin Bakırköy'deki ek binasında bulunan çalışma odasına gönderilmesi talep edildi.

İBB'nin Londra'dan aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna bakanlıktan soruşturma

İNCELEMEYİ AK PARTİ'DEN ADAY OLAN MÜFETTİŞ YÜRÜTÜYOR

İncelemeyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce AK Parti'den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım ve mülkiye müfettişi Hayati Taşdan'ın yürüttüğü belirtildi.

VALİLİK SORUŞTURMAYA İZİN VERMEMİŞTİ

Tablonun 2020 yılında Londra'daki müzayedede satın alınmasından sonra bir vatandaşın yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatılmıştı. İstanbul Valiliği'nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebi bulunduğu belirtilerek, iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istenmişti. Gerekli yazışmalar ve incelemelerin ardından İstanbul valiliği, soruşturmaya izin vermemiş ve dosya kapanmıştı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İBB'nin Londra'dan aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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