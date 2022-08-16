Yılbaşından bu yana 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bugüne kadar 69 bin 692 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kaçak göçle 7/24 esasına göre aralıksız sürdürülen mücadele kapsamda geçen yıl Türkiye'nin doğu ve güney illerinde 451 bin 96, bu yıl içinde ise şu ana kadar 192 bin 449 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Kolluk birimlerince kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan denetimler ve operasyonlar sonucu yılbaşından bu yana 146 bin 252 kaçak göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, yasa dışı yollardan ülkeye girenlerin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilme sayısında yüzde 142 artış olduğu aktarıldı.

Sınır dışı edilenlerin çoğu Afganistan ve Pakistanlı

Sınır dışı edilenlerin 41 bin 492'sinin Afganistan, 7 bin 772'sinin Pakistan ve 20 bin 428'inin diğer uyruklulardan oluştuğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısının, Afganistan uyruklularda yüzde 133, Pakistan uyruklularda yüzde 96 ve diğer uyruklularda yüzde 196 arttığı belirtildi.

Açıklamada, 2016'dan bu yana toplam 395 bin 201 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

Afganistan ve Pakistan'a 173 özel uçak seferi düzenlendi

Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 171 özel uçak (charter) seferiyle 31 bin 459, tarifeli uçuşlarla 10 bin 33 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşının da ülkelerine dönüşünün sağlandığı kaydedilen açıklamada, Pakistan'a düzenlenen 2 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla da 7 bin 772 kaçak göçmenin güvenli şekilde ülkelerine gönderildiği anlatıldı.

Geri gönderme merkezleri sayısının 30'a, kapasitesinin 20 bin 540'a yükseltildiği aktarılan açıklamada, böylece Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktığı ifade edildi.

Başkanlığın açıklamasında, bugüne kadar Türkiye'den 517 bin 289 Suriyeli'nin gönüllü geri dönüş kapsamında ülkelerine döndüğü, ayrıca 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den Avrupa'ya 709 bin 936 yabancının geçtiği bildirildi.