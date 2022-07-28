İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi

28.07.2022 13:05
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri ile Muharrem ayının aynı döneme denk gelmesi nedeniyle 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri ile Muharrem ayının aynı döneme denk gelmesi nedeniyle 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelgede Hacı Bektaş Veli'yi Anma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara destek olunması istenirken, Muharrem ayında Yas-ı Mateme ortak olma ve oruç açma lokmalarına vali ve kaymakamların da katılımıyla cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleriyle birlikte olunması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Anadolu'nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunmasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı belirtildi. Bu yıl Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ile aynı döneme denk gelen Muharrem ayının; hoşgörüyü, ahlakı, inancı, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yarınlara aktarcağı ifade edildi.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının; paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün yanında Ehl-i Beyt muhabbeti olan tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındırdığı belirtilen genelgede, "Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt'ten yetmiş iki Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak acısıdır" denildi.Genelgede, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümünde tutulan ve 29 Temmuz 2022 tarihi akşamı niyet edilecek Muharrem ayı orucu ile ilgili Vali ve Kaymakamlardan şu hususlara dikkat edilmesi istendi: "Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem ayındaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkanlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek. Muharrem ayının ilk günlerinde Vali ve Kaymakamların ev sahipliğinde Cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak. Muharrem ayı içerisindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan 'Aşure Etkinliklerinin' de en geniş katılımla gerçekleştirilmesi sağlanacak."


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Nevşehir'de kaçak içki operasyonu Nevşehir'de kaçak içki operasyonu NEVÜ Rektörü Aktekin, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri hazırlık toplantısına katıldı NEVÜ Rektörü Aktekin, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri hazırlık toplantısına katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi - Son Dakika
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