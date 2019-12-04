Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Gabar Dağı, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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