Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı

02.10.2022 13:08
Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/ YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinasyonunda, Suriye Görev Gücü El Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içinde olduğu bilgisi elde edildi.

Bu kapsamda, Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylül'de icra edilen operasyonlarda 2'si sözde örgüt şer-i emiri, 1'i istihbarat sorumlusu, 1'i zekat sorumlusu, 2'si sosyal medya sorumlusu ve 5'i savaşçı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 terörist gözaltına alındı.

Teröristler, sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda kaleşnikof piyade tüfeği, tabanca, 570 fişek, av tüfeği, dürbün, çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı - Son Dakika
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