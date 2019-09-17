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İçişleri Bakanlığından Gelibolulu öğrenciye ödül

27 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Atakan Gençdoğan, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında katıldığı "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" adlı kampanya dolayısıyla İçişleri Bakanlığınca ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığından Gelibolulu öğrenciye ödül, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Atakan Gençdoğan, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında katıldığı "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" adlı kampanya dolayısıyla İçişleri Bakanlığınca ödüllendirildi.

Evreşe Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu 3B sınıfı öğrencisi Atakan Gençdoğan, trafikte ailesine not vererek sosyal medya üzerinden kampanyaya katıldı.

Yeni eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla okuldaki törene katılan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri hem Atakan'ı kutladı hem de diğer öğrencilere emniyet kemeri kullanımı videosunu izlettirerek bu konuda bilgiler verdi.

Ayrıca, öğrencilerin okullarına geliş gidişte dikkat edecekleri konularla ilgili eğitici bilgiler verildi.

Hatalı sürücüye "Kırmızı Düdük Projesi" ile ilgili bilgilendirme de yapılan öğrencilere düdük ve şapka dağıtıldı.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Cem Gökdemir, konuyla ilgili açıklamasında, "Trafik konularında öğrencilerimizi bilgilendirme programlarımızı uyguluyoruz. Bu konuda öğrencilere ilerleyen günlerde de bilgi vereceğiz. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Evreşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:50 Kaynak: AA
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