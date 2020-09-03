İçme suyu krizinde 'fırsatçılık' iddiası - Son Dakika

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Saymanı Yusuf Önder, Eskişehir'de daha önce 12 litrelik damacanadaki 8 litre su fiyatının 3,3 liraya geldiğini, halen dağıtımı yapılan 8 litrelik suyun ise 4 liraya satıldığını belirterek, su krizinin fırsata dönüştürüldüğü ve zam uygulandığı iddiasında bulundu.

Yaklaşık bir aydır Eskişehir'de içme suyu krizi yaşanıyor. İçme suyuyla ilgili birçok vatandaş mağdur olurken, firma önünde damacanalı su kuyruklarının ardından kısıtlı da olsa 8 litrelik pet şişelerde Kalabak suyu dağıtımı yapılıyor. Pet şişe su litre fiyatının eski damacana litre fiyatından daha fazla olduğunu belirten TÜKDES Genel Saymanı Yusuf Önder, krizin fırsata dönüştüğünü belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Önder, su krizinin mağduru tüketicilerin 8 litrelik pet şişelerdeki suyu 4 liradan almak zorunda bırakıldıklarını söyledi. Önder, "Eskişehir'in alametifarikası Kalabak suyunun dağıtımında haftalardır kriz yaşanıyor. Bazı tüketicilere günlerdir su dağıtımı yapılamıyor. Tüketicilere genel bir bilgilendirme yapmayan ESKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapta, 'Eski damacanaların sistemden çıkarılması ve yeni damacanaların peyderpey ulaşması nedeniyle sizlere su ulaştırmakta geçici bir sorun yaşıyoruz. Bu süreçte 8 litrelik pet şişelerin 4 liradan satışı başlamıştır. Bilginize' açıklamasını yapmıştır. 12 litrelik damacanada 8 litre Kalabak suyunu 3.33 liraya alan tüketiciler, 8 litrelik pet şişelerdeki suyu 4 liradan almak mecburiyetinde bırakılmaktadır. Çeşmelerden akan şebeke suyunu Eskişehirlilerin içmeyi tercih etmediği bir ortamda bu durum tüketici mecburiyetinin istismarıdır. EBB'si görev ve sorumluluğuna aykırı olarak uyguladığı yüksek su fiyatına yüzde 20 daha zam yaparak varlık sebebine uyumsuz hareket etmekte. EBB'si dağıtmak zorunda olduğu Kalabak suyu 8 litre pet şişe fiyatını acilen makul seviyeye düşürmelidir. Belediye görevleri arasında krizi fırsata dönüştürmek yoktur. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kalabak su krizini fırsata dönüştürmekten vazgeçmelidir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR