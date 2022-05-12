İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş - Son Dakika
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İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş

12.05.2022 10:25
İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde içme suyu dolum tesisinin depo bölümündeki yangını, hırsızlık için giren Can Karapınar'ın çıkardığı belirlendi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde içme suyu dolum tesisinin depo bölümündeki yangını, hırsızlık için giren Can Karapınar'ın çıkardığı belirlendi. Jandarma tarafından evinde yakalanan Karapınar, tutuklandı. Şüphelinin, depodaki bazı malzemeleri çaldıktan sonra tesisi ateşe verdiği tespit edildi.

İsabeyli Mahallesi'ndeki içme suyu dolum tesisinin depo bölümünde, 10 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Pet şişe, damacana ve suyu arıtmada kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 7 arazöz, 3 tanker ve 3 iş makinesi ile 22 itfaiye erinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla üretim ve idari kısmın bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Tesis, kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı binaların dış cepheleri ile park halindeki 3 otomobil de kısmen hasar gördü. Yoğun dumandan etkilenen 6 itfaiye aracı şoförü ile 3 itfaiye erine, ambulanslarda müdahale edildi.

'HIRSIZLIK'TAN CEZAEVİNE GİRİP DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞYangının kundaklama olduğu şüphesiyle soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede yangını, hırsızlık amacıyla içeri giren Can Karapınar'ın çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin depodaki bazı malzemeleri çaldıktan sonra tesisi ateşe verdiği belirlendi. Karapınar, jandarma ekipleri tarafından dün evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karapınar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin daha önce de 'hırsızlık' suçundan cezaevine girdiği, denetimli serbestlikle salıverildiği öğrenildi.

İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş
İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş
İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş
İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş
İçme suyu tesisini, hırsızlık şüphelisi ateşe vermiş
YORUMLAR
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Jandarma, Nazilli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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