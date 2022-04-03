Icrc Başkanı: Çin'in İnisiyatifi Ukrayna'daki İnsani Sorunu Çözme Konusundaki Öncelikleri Belirliyor - Son Dakika

MOSKOVA, 3 Nisan (Xinhua) — Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Çin'in Ukrayna'daki insani duruma ilişkin altı maddelik inisiyatifini, "insani yardım aktörleri için en önemli öncelikleri" işaret ettiğinden dolayı olumlu değerlendirdi. Maurer, Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret ettikten sonra Xinhua ile kısa süre önce Moskova'da yaptığı söyleşide, ICRC ile Çin'in tutumlarının "pek çok benzerlik taşıdığını" söyledi.

Çin'in altı maddelik inisiyatifi, insani yardım operasyonlarının yansızlık ve tarafsızlık ilkelerine uymasının sağlanması; Ukrayna içinde ve dışında yerinden edilmiş kişilere tüm dikkatin verilmesi; sivillerin korunmasının sağlanması; güvenli ve sorunsuz şekilde insani yardım faaliyetlerinin sağlanması; Ukrayna'da yabancı uyrukluların güvenliğinin sağlanması ve Birleşmiş Milletler'in insani yardımın yönlendirilmesindeki koordinasyon rolünün yanı sıra BM'nin Ukrayna kriz koordinatörünün çalışmalarının desteklenmesi konusunda çağrıda bulundu. Maurer, Ukrayna'daki insani durumun çok ciddi olduğunu ve çatışma bölgelerinde yerinden edilen veya mahsur kalan çok sayıda insanın acilen gıda, su, sağlık ve hijyen hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu; ICRC ve tüm Kızılhaç Hareketi'nin bu problemi çözmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Çin Kızılhaç Derneği tarafından Ukrayna Kızılhaç Derneği'ne gönderilen insani yardım malzemeleri Polonya'nın başkenti Varşova'da yükleniyor, 15 Mart 2022. (Fotoğraf: Chen Chen/Xinhua)

Çin Ukrayna'daki sivillerin acılarını umursuyor; Çin hükümeti ile Çin Kızılhaç Derneği Ukrayna'ya partiler halinde insani yardım malzemesi gönderdi. Maurer, "Çin ve çok sayıda diğer ülkenin sivil halkın acılarını dindirmek için üstlendiği tüm çabaları kesinlikle takdir ediyorum. Bunlar önemli çabalar ve desteklenmeleri gerekiyor" dedi. Uluslararası toplumu Rusya-Ukrayna çatışmasının başlangıcından bu yana insani faaliyetleri finanse ettiği için övdü ve Çin'in "kayda değer" bir katkı yaptığını da sözlerine ekledi.

Maurer, çok sayıda insanın cephe hattına yakın yerlerde veya yoğun bombardımanın rapor edildiği kentsel alanlarda mahsur kaldığına dair endişelerini dile getirerek, tüm tarafların sivillerin tahliyesi konusunda bir anlaşma müzakere etmesi gerektiğini söyledi. Maurer, ICRC'nin bu yıl Ukrayna için bütçesini artırmayı hedeflediğini ve insani yardım malzemelerinin yanı sıra hasarlı su şebekelerini, sağlık ve sanitasyon tesislerini onarmak için Ukrayna'ya uzmanlar göndereceğini söyledi.