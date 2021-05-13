İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı

Süper Lig'de tarihi sezon cumartesi günü oynanacak maçlarla son buluyor. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla son haftaya girerken, Fenerbahçe 79 puanda bulunuyor. İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk maçlarının oranlarını belirledi.

Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar