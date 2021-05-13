İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı
13.05.2021 15:01
Süper Lig'de haftalardır nefes kesen şampiyonluk yarışında düğüm cumartesi günü oynanacak maçlarla çözülecek. İddaa, 42'nci haftanın karşılaşmalarında oranları belirledi. Buna göre; Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kazanırına ise 1.48 oran verildi. Zirveye ilgilendiren maçlarda en düşük oran ise 1.05 ile Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor galibiyetine verildi.
Süper Lig'de tarihi sezon cumartesi günü oynanacak maçlarla son buluyor. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla son haftaya girerken, Fenerbahçe 79 puanda bulunuyor. İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk maçlarının oranlarını belirledi.
GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ
İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.
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