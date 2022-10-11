Messi ve Neymar Call of Duty: Modern Warfare 2'ye mi geliyor? - Son Dakika
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Messi ve Neymar Call of Duty: Modern Warfare 2'ye mi geliyor?

11.10.2022 16:41
Messi ve Neymar Call of Duty: Modern Warfare 2'ye mi geliyor?

İddialara göre önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununa Messi ve Neymar eklenecek.

2022'nin merakla beklenen oyuncularından Call of Duty: Modern Warfare 2 için çok az bir süre kaldı. Activision, Call of Duty serisinin en yeni oyununu 28 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunacak. Tabii yapımın çıkış tarihi yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan iddiaların sayısında önemli bir artış söz konusu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hakkında gelen yeni bir detay futbolseverleri yakından ilgilendiriyor. Zira seriyle ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen TheGhostOfHope, kısa bir süre önce halihazırda PSG forması giyen Messi ve Neymar'ın oyuna operatör olarak ekleneceğini iddia etti.

Messi ve Neymar için Call of Duty: Modern Warfare 2 iddiası

TheGhostOfHope isimli Twitter kullanıcısı, önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak Call of Duty: Modern Warfare 2'ye eklenecek operatörlerin bir listesini paylaştı. Buna göre listede Lionel Messi, Neymar ve Pogba gibi futbol dünyasının popüler isimleri de yer alıyor.

Messi ve Neymar Call of Duty: Modern Warfare 2'ye mi geliyor?

Bu sızıntı hem Call of Duty serisinin hem de söz konusu futbolcuların popülerliği nedeniyle kısa sürede gündeme otururken, şimdilik konuyla ilgili net bir açıklamanın gelmediğini de belirtelim. Ancak şunu belirtmeliyiz ki seri daha önce Nicki Minaj, Lil Baby, Pete Davidson ve Jack Harlow gibi birçok ünlüyle iş birliği yaptı. Bu nedenle böyle bir durumun gerçeğe dönüşmesi çok da şaşırtıcı olmaz.

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Bunun dışında TheGhostOfHope'un Twitter paylaşımında ilgili futbolcuların oyuna neden ekleneceğine dair herhangi bir detay yok. Ancak yaklaşan bir Dünya Kupası olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu iddia gerçeği yansıtıyorsa muhtemelen yaklaşan futbol turnuvasıyla bağlantılı olacaktır.

Some upcoming unreleased Operators for #ModernWarfareII

Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco pic.twitter.com/zkzpPH8P57

— Hope (@TheGhostOfHope) October 9, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570/ AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Call of Duty Modern Warfare 2, Advanced Micro Devices, Twitter, Neymar, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Messi ve Neymar Call of Duty: Modern Warfare 2'ye mi geliyor? - Son Dakika

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