İdil Biret, Bodrum'da konser verdi - Son Dakika

Festivalde 23 Temmuz'da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Beethoven'ın 2, 3 ve 4'üncü piyano konçertosu seslendirilecek.

Başkan Gürün, konserin sonunda sanatçılara ve izleyenlere teşekkür etti.

Halka açık konserde, Beethoven'ın 1'inci ve 5'inci piyano konçertosu seslendirildi.

Teması Beethoven 'ın 250'inci doğum yıl dönümü olan etkinlikte, piyanist İdil Biret ve Kemal Cem Yılmaz , Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin ortaklaşa Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği "2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali "nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü

Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı

Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı

MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor

Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı