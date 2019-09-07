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İdil'de kan bağışı kampanyası

1 saat önce

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Diyarbakır Bölge Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İdil'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Diyarbakır Bölge Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İdil Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kampanyada, İdil Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ay, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Rabia Yılmaz, İdil Emniyet Müdürü İzzet Güneri ve polisler kan bağışında bulundu.

Güneri, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızılay teşkilatımız çok güzide bir teşkilattır. Bu noktada yapılan hayırlı kampanya çerçevesinde teşkilat mensuplarımız kan bağışında bulundu. Bu değerli ve hayırlı kampanyaya üst düzeyde katılım sağlanarak stokların artmasını diliyorum. Kan vermenin ne kadar kıymetli ve sağlığa faydalı olduğunu biliyoruz."

Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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