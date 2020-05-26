İdlib'de "Bursa Mahallesi" kurulacak - Son Dakika

İdlib'de "Bursa Mahallesi" kurulacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin İdlib kentinde briket ev inşası için başlattığı projede çalışmalarını sürdüren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, bölgede evler, cami ve okuldan oluşan "Bursa Mahallesi" kurmayı hedefliyor.

İdlib'de

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin İdlib kentinde briket ev inşası için başlattığı projede çalışmalarını sürdüren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, bölgede evler, cami ve okuldan oluşan "Bursa Mahallesi" kurmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Hüseyin Kaptan, AA muhabirine, savaşın ilk başladığı günden beri Suriye'ye yardım kampanyaları düzenlediklerini ve şu ana kadar Bursalı hayırseverlerin desteğiyle bin tıra yakın gıda, elbise ve temizlik maddesi gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiklerini söyledi.


Yardım kampanyalarının ramazan boyunca da devam ettiğini belirten Kaptan, gıda yardımlarının yanında bölgede yetim evleri inşa ettiklerini, kadın kollarının da birçok güzel işe vesile olduğunu anlattı.

Özellikle son dönemde İdlib'de yaşanan göç dalgasından sonra çadırlarda kalmanın çok zor olduğunu vurgulayan Kaptan, şöyle konuştu:

"Çadırlarda yaşayan insanların artık aile mahremiyetleri kalmadı. Yazın sıcaktan, kışın da soğuktan çadırların içinde kalmak çok zor. İnsanların daha makul yerlerde yaşayabilmeleri için bugüne kadar farklı bölgelerde konteyner kentler oluşturduk. Özellikle İdlib'de de normal bir ev kadar olmasa da çadırdan daha iyi briket evler yapmaya başladık. 2 gözlü 25 metrekare, çadır maliyetinden de daha uygun, böyle bir kampanya başlattık."

Hayırseverlerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kaptan, ilk etapta 10 bin briket ev yapılmasının planlandığını, İHH'nin yoğun talep üzerine bu rakamı 15 bine çıkardığını dile getirdi.

Bursa olarak da kampanyaya ilk etapta 500 briket ev yaparak destek vereceklerini bildiren Kaptan, şöyle devam etti:

"500 evin maliyeti şu an hemen hemen toplandı. İnşallah evlerimizi de orada en kısa sürede inşa edip çadırda yaşayan ve yeni gelen aileleri daha güvenli, biraz daha soğuğa ve sıcağa dayanıklı, mahremiyeti olan evlere yerleştireceğiz.

Briket evlerle birlikte ele alacağımız en önemli konulardan biri de eğitim. Bugüne kadar eğitim alamayan çocuklar var. Savaş başladığında doğan çocuk 9 yaşına geldi. Okuma yazması olmayan bir nesle şahitlik ediyoruz. Briket evlerle birlikte okul da inşa ediyoruz. İbadet edebilmeleri için cami, ortak tuvalet, banyolar inşa ediyoruz. Bir nebze olsun insani yaşam şartlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizi uzatmak ve yardımlarımızı devam ettirmek adına çalışmalarımız devam edecek."

"Hedefimiz orada Bursa Mahallesi kurmak"

Savaşın bitmediğini, düşen bombaların kadın, çocuk, sivil ayrım gözetmeden insanları öldürdüğünü belirten Kaptan, "Hamdolsun sınıra yakın bölgelerde bugüne kadar yapılan projeler çok güzel örnek teşkil etti. Bizim başlattığımız briket evler projesini tüm sivil toplum kuruluşları ile Türk Kızılayı, AFAD da yapmaya başladı. Onlar da aynı sistemi uyguluyor. Bu da bizi sevindiren bir kısım." diye konuştu.

Kaptan, bir briket evin bedelinin 2 bin 200 lira olduğuna, ne kadar yardım toplanırsa oraya daha fazla evin inşa edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin, açıklamasına 'Suriye veya İdlib briket ev' yazıp banka hesaplarına yatırdıkları yardım o fonda kullanılacaktır. Tamamını veremeyen az miktarda da olsa oraya bir katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin de yardımlarını orada kullanacağız. 50 veya 100 ev yaptırmak isteyen bazı kurum ve kuruluşlar var. Orada yaptırdığımız evlere o kurumların ismini veriyoruz. Bizim hedefimiz de orada Bursa Mahallesi veya köyü kurmak. İçinde 500 veya bin briket ev ile camisi ve okulu olacak. Bursa Mahallesi'nin içinde de kurumların sokakları olacak. Allah bu projeyi bitirip görmeyi bizlere nasip etsin. Böyle bir hedefimiz var. Kampanya devam ediyor."

Suriye, Bursa, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de 'Bursa Mahallesi' kurulacak - Son Dakika

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