İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Cenazeye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan , Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan , şehidin yakınları ve sevenleri katılıyor. - GAZİANTEP

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Nakıboğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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