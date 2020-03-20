İdlib şehidi Uzman Çavuş Atabey Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Atabey Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Atabey Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Atabey Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Şanlıurfa'dan kara yolu ile memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyüne getirildi. Atabey'in Türk bayrağına sarılı naaşı, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Şehidin babası Zakir ve annesi Yüksel'i Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan teskin etti.

Cenaze törenine AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ve vatandaşlar katıldı.

Atabey, 18 Mart'ta Suriye'nin İdlib kentinde pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Atabey, Tutak, İdlib, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Uzman Çavuş Atabey Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]