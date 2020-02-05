İdlib şehidi Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, memleketi Aksaray'da defnedildi.

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, memleketi Aksaray'da defnedildi.

Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla Paşacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehit Yıldız'ın naaşı, Ulu Cami'ye getirildi.

Burada şehidin eşi Türkan ve babası Atay Yıldız ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

Şehidin ağabeyi Hacı Yıldız, tabuta sarılıp "Hakkını helal et şehit kardeşim" diyerek asker selamı verdi.

Şehidin 6 aylık kızı Ebrar Yaren Yıldız, dedesi Atay Yıldız tarafından Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakıldı.

İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Yıldız'ın naaşı, Aksaray Şehitliğine defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve İlknur İnceöz, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Yıldız, Aksaray, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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