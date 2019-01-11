İdlib Sınırına Askeri Sevkiyat (2)

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?