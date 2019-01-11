İdlib Sınırına Askeri Sevkiyat (2)
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay
'a ulaştı. Türkiye
'nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı
ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib
sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:48 Kaynak: AA
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