İDMA İstanbul 2026 sona erdi: IDMA İstanbul, Tahıl İşleme Sektöründe 1 milyar dolara yakın ihracat zemini hazırladı - Son Dakika
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İDMA İstanbul 2026 sona erdi: IDMA İstanbul, Tahıl İşleme Sektöründe 1 milyar dolara yakın ihracat zemini hazırladı

İDMA İstanbul 2026 sona erdi: IDMA İstanbul, Tahıl İşleme Sektöründe 1 milyar dolara yakın ihracat zemini hazırladı
01.07.2026 16:24
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120'den fazla ülkeden gelen 8 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlayan İDMA İstanbul 2026, gerçekleştirilen binlerce B2B görüşmeyle yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarına zemin hazırladı.

Fuar, küresel tahıl, yem ve gıda işleme sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, “İDMA İstanbul 2026, hedeflerimizi aştığımız ve küresel tahıl ekosistemindeki liderliğimizi gösterdiğimiz bir buluşma oldu” dedi.

25-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İDMA İstanbul 2026, üç gün süren yoğun programın ardından başarıyla tamamlandı. Un, yem, mısır, irmik, pirinç, bulgur, bakliyat, makarna ve bisküvi teknolojileri başta olmak üzere tahıl ve gıda işleme sektörünün tüm paydaşlarını buluşturan fuar; uluslararası iş birlikleri, teknoloji lansmanları ve yatırım görüşmeleriyle sektörün geleceğine yön verdi.

İDMA İstanbul 2026 sona erdi: IDMA İstanbul, Tahıl İşleme Sektöründe 1 milyar dolara yakın ihracat zemini hazırladı

1 milyar dolara yakın ihracata zemin hazırlandı

120'den fazla ülkeden gelen 8 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda, 200'ün üzerinde marka en yeni teknolojilerini sergilerken, düzenlenen binlerce ikili iş görüşmesi sonucunda yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasına katkı sağlayan anlaşmalar gerçekleştirildi. Fuarda, 60'tan fazla ülkeden satın alma heyetleri ve resmi delegasyonlar katılımcı firmalarla bir araya gelirken, ihracat odaklı yeni iş birlikleri ve uzun vadeli ticari ortaklıkların temelleri atıldı.

İDMA Global Grain & Milling Forum’da yerli ve yabancı konuşmacılar yer aldı

Bu yıl İDMA Fuarında İDMA Global Grain & Milling Forum da gerçekleştirildi. Forum kapsamındaki oturumlarda gıda güvenliği, yapay zekâ destekli üretim, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, enerji verimliliği ve küresel tahıl ticaretinin geleceği önde gelen uzmanları tarafından değerlendirildi. Forum boyunca yerli ve yabancı pek çok önemli konuşmacı ilgiyle takip edildi. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile TUSAF Başkanı Mesut Çakmak hem açılışta hem de Forum’da birer konuşma yaparak sektörlerin durumlarını analiz ettiler, beklentileri dile getirerek gelecek vizyonlarını anlattılar.

Türkiye’nin bu ekosistemdeki öncülüğü çok kıymetli

HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan “İDMA İstanbul 2026, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar değil; ülkeler arasında ticaret köprülerinin kurulduğu, yeni yatırımların şekillendiği ve sektörün geleceğinin konuşulduğu küresel bir iş platformu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Üç gün boyunca gerçekleşen yoğun ziyaretçi trafiği, binlerce iş görüşmesi ve kurulan yeni ticari ortaklıklar, Türk değirmencilik teknolojileri sektörünün uluslararası gücünü açıkça ortaya koydu. Bu yıl elde edilen ilgi ve oluşturulan ticaret hacmi, İDMA markasının dünya çapındaki etkisini daha da güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla uluslararası alıcıyı, yatırımcıyı ve teknoloji üreticisini İstanbul'da buluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin tahıl ve gıda işleme teknolojilerindeki liderliğini küresel ölçekte büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Şirket Haberleri, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri İDMA İstanbul 2026 sona erdi: IDMA İstanbul, Tahıl İşleme Sektöründe 1 milyar dolara yakın ihracat zemini hazırladı - Son Dakika

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